Танк «Новосибирский колхозник» возглавит парад 9 мая

Пешие колонны отработали слаженное взаимодействие во время приветствия командующего парадом и движение парадных коробок. Военнослужащие ЦВО, юнармейцы, кадеты и представители силовых ведомств отрепетировали шествие торжественным маршем под сопровождение военного духового оркестра. Безопасность во время тренировки обеспечили сотрудники военной полиции и МВД. Всего в параде примут участие свыше 2000 человек.

«Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, на башне которого будет красоваться надпись “Новосибирский колхозник”, специально отреставрированный к торжественному мероприятию, — сообщили VN.ru в пресс-службе Центрального военного округа. — Среди образцов военной техники будут представлены бронированные автомобили марки “Тигр”, “БТР”, комплексы “С-400”, “Искандер”, “Панцирь-С1”, системы “Ураган” и “Град”, боевые машины сопровождения ракетного комплекса “Ярс”».

Новосибирцы и гости города впервые увидят новейшие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», а также современные военные мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения. Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области. Эта современная техника зарекомендовала себя в полевых условиях и активно используется в учениях и боевых действиях, она рассчитана на мобильное передвижение по пересеченной местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях. Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде в День Победы в Новосибирске.

«Кроме того, по Красному проспекту впервые проедут современные квадроциклы 41-й общевойсковой армии, — добавили в Центральном военном округе. — Армейский квадроцикл был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики».

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут 39 единиц военной техники.

Добавим, что 9 Мая в День Победы в Новосибирске пройдет выставка вооружения и новейшей военной техники. Образцы оружия и боевых машин будут располагаться на площадке перед Домом офицеров Новосибирского гарнизона.

Жители и гости столицы региона смогут увидеть модели бронированного автомобиля «Тигр», систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», гаубиц «Мста-Б» и узнать тактико-технические характеристики военной техники. А в Первомайском сквере города новосибирцев ждет выставка образцов стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих на акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!». На мероприятии можно принять участие в спортивных состязаниях, увидеть показательные выступления военнослужащих специального назначения и посетить праздничный концерт.