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06:12 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Двух спасенных в Приморье краснокнижных дальневосточных лесных котов выпустили в лес после реабилитации в Приморском сафари-парке, сообщает учреждение.

Ранее сообщалось, что в январе в Приморский сафари-парк привезли лесного кота из села Самарки Чугуевского района. Кот в общей сложности задавил в курятнике 14 кур, мастерски обходя поставленные человеком ловушки. Потом, когда на него поставили 8 капканов, зверь попался, повредив лапы. Другого лесного кота в середине февраля у дороги нашли военнослужащие, животное было ранено. На лечение кота приморцы собрали 10 тысяч рублей, а в марте его поселили в Приморском сафари-парке.

«Седьмого мая 2018 года оба лесных кота возвращены в природу в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края», — говорится в сообщении.

Также на сайте парка опубликовано видео с выпуском зверей. Один из котов сначала не хочет выходить из клетки, но потом бросается в лес.

Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник обитает в бассейне реки Амур, на побережье Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.

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 В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации
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