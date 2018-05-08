В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации

Ранее сообщалось, что в январе в Приморский сафари-парк привезли лесного кота из села Самарки Чугуевского района. Кот в общей сложности задавил в курятнике 14 кур, мастерски обходя поставленные человеком ловушки. Потом, когда на него поставили 8 капканов, зверь попался, повредив лапы. Другого лесного кота в середине февраля у дороги нашли военнослужащие, животное было ранено. На лечение кота приморцы собрали 10 тысяч рублей, а в марте его поселили в Приморском сафари-парке.

«Седьмого мая 2018 года оба лесных кота возвращены в природу в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края», — говорится в сообщении.

Также на сайте парка опубликовано видео с выпуском зверей. Один из котов сначала не хочет выходить из клетки, но потом бросается в лес.