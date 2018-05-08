В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Двух спасенных в Приморье краснокнижных дальневосточных лесных котов выпустили в лес после реабилитации в Приморском
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Двух спасенных в Приморье краснокнижных дальневосточных лесных котов выпустили в лес после реабилитации в Приморском
Ранее сообщалось, что в январе в Приморский
«Седьмого мая 2018 года оба лесных кота возвращены в природу в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края», — говорится в сообщении.
Также на сайте парка опубликовано видео с выпуском зверей. Один из котов сначала не хочет выходить из клетки, но потом бросается в лес.
Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник обитает в бассейне реки Амур, на побережье Японского моря, а также в