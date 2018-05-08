Полевой кинотеатр будет работать 9 мая на острове Юность
В программе можно будет увидеть художественные и документальные фильмы.
В программе можно будет увидеть художественные и документальные фильмы.
9 мая на острове Юность будет обустроен полевой кинотеатр. Об этом сообщает
Показ фильмов
В программе кинотеатра документальные и анимационные фильмы
Одним из сюрпризов для зрителей станет сюжет Полины Степановой и Дмитрия Слободчикова «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съёмочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссёра Солбона Лыгденова.
Маленьких зрителей порадует