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06:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

Полевой кинотеатр будет работать 9 мая на острове Юность

В программе можно будет увидеть художественные и документальные фильмы.

9 мая на острове Юность будет обустроен полевой кинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба областного кинофонда.

Показ фильмов военно-патриотической тематики в полевом палаточном кинотеатре пройдёт 9 мая с 12:00 до 16:00 на территории Детской железной дороги в рамках открытия 79-го летнего сезона. Вход свободный.

В программе кинотеатра документальные и анимационные фильмы военно-патриотической тематики, а также фильмы Иркутского областного кинофонда и Восточно-Сибирской студии кинохроники.

Одним из сюрпризов для зрителей станет сюжет Полины Степановой и Дмитрия Слободчикова «321-я Сибирская. За кадром», который снят на съёмочной площадке народного фильма «321-я Сибирская» режиссёра Солбона Лыгденова.

Маленьких зрителей порадует военно-приключенческий мультфильм «Крепость: щитом и мечом».

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