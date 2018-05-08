Учёные ИГУ выиграли грант на исследование Байкальской Сибири

Как сообщает 8 мая 2018 года пресс-служба ИГУ, тема их проекта — «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров». В его рамках в вузе создадут лабораторию геоархеологии Байкальской Сибири. По замыслу учёных, это позволит получить результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии.

Как отмечает соруководитель проекта Екатерина Липнина, в центре исследования- — «разработка системы обработки больших объемов междисциплинарных данных и использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки.