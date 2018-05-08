Учёные ИГУ выиграли грант на исследование Байкальской Сибири

Как сообщает 8 мая 2018 года пресс-служба ИГУ, тема их проекта — «Байкальская Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров». В его рамках в вузе создадут лабораторию геоархеологии Байкальской Сибири. По замыслу учёных, это позволит получить результаты мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии.
Как отмечает соруководитель проекта Екатерина Липнина, в центре исследования- — «разработка системы обработки больших объемов междисциплинарных данных и использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки.
Напомним, ИГУ — единственный вуз Прибайкалья, имеющий два мегагранта правительства РФ.
Напомним, в 2013 году учёные ИГУ впервые выиграли конкурс мегагрантов правительства РФ — 90 млн рублей. Тогда физики университета представили научный проект «Гамма-астрономия мульти-ТэВных энергий и происхождение Галактических космических лучей», реализация которого предполагает строительство крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy) в Тункинском астрофизическом центре коллективного пользования ИГУ. В сентябре 2015 года выездная комиссия Минобрнауки РФ убедилась в успешной работе по проекту, выполнении плана и достижении хороших показателей. Итогом этого стало решение Комитета по грантам правительства РФ о продлении гранта на два года в размере 30 млн рублей в год. В 2017 году ИГУ получил дополнительное федеральное финансирование проекта в общей сумме 170,7 млн рублей.