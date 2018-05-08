Летние лагеря Челябинской области готовят к приёму детей

Те из них, что расположены за городом, приводят в порядок после зимы, когда они стояли пустые. Между тем такой вид отдыха, кажется, начинает уходить в прошлое. Что идёт на смену оздоровительным лагерям — в сюжете корреспондента ГТРК «Южный Урал» Юлии Меньшиковой.

Всё ближе долгожданные летние каникулы. И детские лагеря, как и всегда, пользуются спросом у школьников и их родителей. Вот только число детей в области растёт, а загородных лагерей больше не становится. Почти все они — наследие советского периода, которое с каждым годом всё труднее поддерживать в нормальном состоянии. В региональном Минобре обеспокоены, не останутся ли нынешние школьники без любимого несколькими поколениями отдыха, вдали от города.

Сейчас главное — подготовить загородные лагеря к приёму детей. До 1 июня их сотрудникам нужно устранить 358 предписаний, выписанных региональным Роспотребнадзором. С этого года их будут допускать к работе только после заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы и внесения в реестр оздоровительных учреждений, подчеркнула начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора области Вероника Макарова.

Проверяют лагеря и на соблюдение требований пожарной безопасности. По сообщениям МЧС, 14 имеют нарушения. Только после их устранения учреждениям дадут разрешение на открытие первой смены. Кроме того, спасатели научат детей и сотрудников плавать, ведь многие лагеря имеют свои водоёмы, рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС Эдуард Дорожкин.