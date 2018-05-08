В Екатеринбург прибыл Кубок мира FIFA
Екатеринбург встречает Кубок мира FIFA. Трофей приедет в столице Урала 5 дней.
Екатеринбург встречает Кубок мира FIFA. Трофей приедет в столице Урала 5 дней.
Торжественная церемония приветствия кубка состоится на площади перед Дворцом молодежи. В ней примут участие официальные представители FIFA, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.
С 11 по 12 мая возможность увидеть кубок чемпионата мира получат все желающие — он будет установлен на Плотинке. До 10 мая трофей будет находиться на футбольном манеже «Урал», где состоится
Любое передвижение кубка, маршрут и детали перелета хранятся в тайне. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств. Фотографироваться рядом с трофеем можно только с разрешения сопровождающих его лиц, а вот делать селфи нельзя ни при каких условиях.
Напомним, кубок чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.