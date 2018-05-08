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08:06 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург прибыл Кубок мира FIFA

Екатеринбург встречает Кубок мира FIFA. Трофей приедет в столице Урала 5 дней.

Торжественная церемония приветствия кубка состоится на площади перед Дворцом молодежи. В ней примут участие официальные представители FIFA, правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.

С 11 по 12 мая возможность увидеть кубок чемпионата мира получат все желающие — он будет установлен на Плотинке. До 10 мая трофей будет находиться на футбольном манеже «Урал», где состоится юнифайд-матч. Его участниками станут атлеты специальной Олимпиады, местные футбольные знаменитости и представители городских и областных властей. Также известно, что Кубок побывает в студии «Областного телевидения».

Любое передвижение кубка, маршрут и детали перелета хранятся в тайне. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира и главы государств. Фотографироваться рядом с трофеем можно только с разрешения сопровождающих его лиц, а вот делать селфи нельзя ни при каких условиях.

Напомним, кубок чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

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