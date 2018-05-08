Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Волочкова сбросила топ от бикини – СМИ
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
06:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске зафиксирован первый случай заражения клещевым энцефалитом

В Новосибирске зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом. Чем чревато заболевание и как защититься от опасных насекомых?

В регионе уже 805 укушенных, но это меньше, чем в то же время годом ранее — тогда пострадавших было почти 2 000. Официальная статистика совпадает и с личными ощущениями новосибирцев. Прохладная весна, скорее всего, снизила активность опасных насекомых, но расслабляться не стоит.

Лариса Вовней, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы № 1: «Ежегодно наибольшая активность клещей и наползания приходятся на конец мая и июнь, и этого, собственно, мы и ожидаем».

Читайте также
Новосибирские кладбища обработают от клещей к концу мая

Лаборатория инфекционной больницы — здесь определяют, есть ли в крови у пациента антитела к энцефалиту. Иммуноглобулины класса G — результат вакцинации и показатель сформированного иммунитета. В таком случае последствия укуса минимальны, а лечение проходит успешно. У непривитых через 5−7 дней после попадания вируса энцефалита в кровь обнаруживают антитела класса М.

Татьяна Вялова, и. о. заведующей лабораторией ИФА-диагностики Городской клинической инфекционной больницы № 1: «Сегодня был первый положительный — имеется в виду наличие у пациентов иммуноглобулинов класса М. То есть, это острая стадия — у пациента был укус».

Непривитые — в зоне риска: и болеют тяжелее, и летальный исход не исключен. В прошлом году в Новосибирской области трое умерли от клещевого энцефалита.

Лариса Вовней, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы № 1: «В эндемичных районах, к которым относятся Западная Сибирь и НСО, население должно быть привито на 95%».

Пока вакцинированных гораздо меньше. Прививку можно ставить круглый год, главное — в течение двух недель после укола не ездить на природу. При этом речь идет не только про лес или поле — небезопасны прогулки и в городских парках, клещи сегодня обитают и там. От боррелиоза (еще одна инфекция, которую распространяют членистоногие) прививок нет, единственный способ профилактики — меры личной безопасности.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Если вы собрались в лес, то лучше идти в резиновых сапогах, ну, или хотя бы заправить брюки в носки. Одежда с длинным рукавом, осмотр каждые два часа. Хорошо отпугивают клещей специальные аэрозоли — специалисты подтверждают. В общем, в борьбе за свое здоровье все меры хороши».

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь