В Новосибирске зафиксирован первый случай заражения клещевым энцефалитом

В регионе уже 805 укушенных, но это меньше, чем в то же время годом ранее — тогда пострадавших было почти 2 000. Официальная статистика совпадает и с личными ощущениями новосибирцев. Прохладная весна, скорее всего, снизила активность опасных насекомых, но расслабляться не стоит.

Лариса Вовней, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы № 1: «Ежегодно наибольшая активность клещей и наползания приходятся на конец мая и июнь, и этого, собственно, мы и ожидаем».

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Лаборатория инфекционной больницы — здесь определяют, есть ли в крови у пациента антитела к энцефалиту. Иммуноглобулины класса G — результат вакцинации и показатель сформированного иммунитета. В таком случае последствия укуса минимальны, а лечение проходит успешно. У непривитых через 5−7 дней после попадания вируса энцефалита в кровь обнаруживают антитела класса М.

Татьяна Вялова, и. о. заведующей лабораторией ИФА-диагностики Городской клинической инфекционной больницы № 1: «Сегодня был первый положительный — имеется в виду наличие у пациентов иммуноглобулинов класса М. То есть, это острая стадия — у пациента был укус».

Непривитые — в зоне риска: и болеют тяжелее, и летальный исход не исключен. В прошлом году в Новосибирской области трое умерли от клещевого энцефалита.

Лариса Вовней, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы № 1: «В эндемичных районах, к которым относятся Западная Сибирь и НСО, население должно быть привито на 95%».

Пока вакцинированных гораздо меньше. Прививку можно ставить круглый год, главное — в течение двух недель после укола не ездить на природу. При этом речь идет не только про лес или поле — небезопасны прогулки и в городских парках, клещи сегодня обитают и там. От боррелиоза (еще одна инфекция, которую распространяют членистоногие) прививок нет, единственный способ профилактики — меры личной безопасности.