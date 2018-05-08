Где в Омске будет салют на 9 Мая?
Горожане всегда с удовольствием посещают места массовых гуляний.
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Горожане всегда с удовольствием посещают места массовых гуляний.
Горожане всегда с удовольствием посещают места массовых гуляний.
9 Мая 2018 года в Омске состоится традиционный салют в честь Дня Победы.
Залпы будут производиться с двух традиционных точек: на Иртышской Набережной (напротив гостиницы «Омск») и с острова напротив Советского парка.
Начало салюта в 22.00. После его окончания будут поданы автобусы, чтобы развезти всех желающих в разные точки города.