Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе изменится маршрут движения общественного транспорта

Изменения пройдут в связи с «Бессмертным полком».

9 мая в Уфе изменятся правила движения общественного транспорта.

Так, участок проспекта Октября от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы будет полностью перекрыт.

— 9 мая в столице Башкирии пройдет общероссийская акция «Бессмертный полк». Ее цель — сохранить связь поколений и память о предках, погибших в Великой Отечественной войне и тружениках тыла. Шествие начнется в 12 часов от пересечения проспекта Октября с улицей 50 лет СССР до остановки «Бульвар Славы», — объяснили в мэрии.

С 10 до 14 часов автомобильное движение на этом участке будет полностью перекрыто. Следовательно, будут приостановлены следующие троллейбусные маршруты: № 1, 13, 13к и 22. Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Комсомольской и Российской.

Все новости региона
 В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, летчики погибли
Старший сын Валерии стал продюсером
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь