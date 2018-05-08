В Уфе изменится маршрут движения общественного транспорта
Изменения пройдут в связи с «Бессмертным полком».
Изменения пройдут в связи с «Бессмертным полком».
9 мая в Уфе изменятся правила движения общественного транспорта.
Так, участок проспекта Октября от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы будет полностью перекрыт.
— 9 мая в столице Башкирии пройдет общероссийская акция «Бессмертный полк». Ее цель — сохранить связь поколений и память о предках, погибших в Великой Отечественной войне и тружениках тыла. Шествие начнется в 12 часов от пересечения проспекта Октября с улицей 50 лет СССР до остановки «Бульвар Славы», — объяснили в мэрии.
С 10 до 14 часов автомобильное движение на этом участке будет полностью перекрыто. Следовательно, будут приостановлены следующие троллейбусные маршруты: № 1, 13, 13к и 22. Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Комсомольской и Российской.