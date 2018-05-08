В Уфе изменится маршрут движения общественного транспорта

9 мая в Уфе изменятся правила движения общественного транспорта.

Так, участок проспекта Октября от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы будет полностью перекрыт.

— 9 мая в столице Башкирии пройдет общероссийская акция «Бессмертный полк». Ее цель — сохранить связь поколений и память о предках, погибших в Великой Отечественной войне и тружениках тыла. Шествие начнется в 12 часов от пересечения проспекта Октября с улицей 50 лет СССР до остановки «Бульвар Славы», — объяснили в мэрии.