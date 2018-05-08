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08:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Семилетний мальчик стал самым молодым миллионером на Украине

На Украине растет количество миллионеров: за 2017 год доход свыше миллиона гривен задекларировали 4063 человека.

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Самым молодым гривневым миллионером на Украине стал семилетний ребенок из города Черкассов, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы страны Мирослав Продан.

Самому взрослому украинцу с доходом свыше одного миллиона гривен — 99 лет. Престарелый миллионер проживает в Киеве.

Всего количество гривневых миллионеров на Украине в 2017 году выросло на 16% по сравнению с 2016 годом. В абсолютном выражении миллионеров стало больше на 559 человек.

Доходы в размере более одного миллиона гривен (около 38 тысяч долларов) задекларировали 4063 плательщика.

Еще один человек задекларировал доход в размере более одного миллиарда гривен.

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