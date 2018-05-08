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06:51 (мск), источник: НИА Красноярск

В Канске мать четырех детей добилась нового жилья от мэрии

Многодетная мать в суде добилась жилья от администрации Канска. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Источник: НИА Красноярск

Жительница Канска обратилась в прокуратуру города с заявлением о защите ее жилищных прав. Выяснилось, что женщина проживает с четырьмя детьми в доме, который после пожара был частично разрушен, признан аварийным и подлежащим сносу.

Жить в таком помещении было опасно, поэтому многодетная мать обратилась в мэрию Канска с просьбой предоставить ей новое жилье. Однако в администрации ответили, что ее очередь для получения квартиры еще не наступила. Тогда женщина обратилась с иском в Канскую прокуратуру.

В ходе проверки установили, что семья состоит на учете в мэрии города как нуждающаяся в новом жилье и имеет право получить его вне очереди.

Прокуратура направила материалы в Канский городской суд. В ведомстве удовлетворили иск и обязали администрацию города предоставить женщине жилье вне очереди по договору социального найма.

После этого семья получила от мэрии Канска благоустроенную трехкомнатную квартиру.

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