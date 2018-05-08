В Канске мать четырех детей добилась нового жилья от мэрии

Источник: НИА Красноярск

Жительница Канска обратилась в прокуратуру города с заявлением о защите ее жилищных прав. Выяснилось, что женщина проживает с четырьмя детьми в доме, который после пожара был частично разрушен, признан аварийным и подлежащим сносу.

Жить в таком помещении было опасно, поэтому многодетная мать обратилась в мэрию Канска с просьбой предоставить ей новое жилье. Однако в администрации ответили, что ее очередь для получения квартиры еще не наступила. Тогда женщина обратилась с иском в Канскую прокуратуру.

В ходе проверки установили, что семья состоит на учете в мэрии города как нуждающаяся в новом жилье и имеет право получить его вне очереди.

Прокуратура направила материалы в Канский городской суд. В ведомстве удовлетворили иск и обязали администрацию города предоставить женщине жилье вне очереди по договору социального найма.