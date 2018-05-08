В Канске мать четырех детей добилась нового жилья от мэрии
Многодетная мать в суде добилась жилья от администрации Канска. Об этом рассказали в
Многодетная мать в суде добилась жилья от администрации Канска. Об этом рассказали в
Жительница Канска обратилась в прокуратуру города с заявлением о защите ее жилищных прав. Выяснилось, что женщина проживает с четырьмя детьми в доме, который после пожара был частично разрушен, признан аварийным и подлежащим сносу.
Жить в таком помещении было опасно, поэтому многодетная мать обратилась в мэрию Канска с просьбой предоставить ей новое жилье. Однако в администрации ответили, что ее очередь для получения квартиры еще не наступила. Тогда женщина обратилась с иском в Канскую прокуратуру.
В ходе проверки установили, что семья состоит на учете в мэрии города как нуждающаяся в новом жилье и имеет право получить его вне очереди.
Прокуратура направила материалы в Канский городской суд. В ведомстве удовлетворили иск и обязали администрацию города предоставить женщине жилье вне очереди по договору социального найма.
После этого семья получила от мэрии Канска благоустроенную трехкомнатную квартиру.