В Иркутске пройдут показательные выступления собак, посвящённые Дню Победы

Как рассказал «Байкал Инфо» руководитель питомника Вячеслав Славин, гостям мероприятия покажут реконструкцию военного боя с использованием бронетехники и охолощённого оружия, подавления огневой точки с применением бронетехники и собаки.

В питомнике для детей проведут конкурсы стихов и песен, посвящённых подвигам советских солдат в ВОВ. Детям, пришедшим с рисунками на тему «Животные на войне», вручат приз на выбор (фляжка, котелок, противогаз). Гостям праздника в военной форме приз гарантирован.