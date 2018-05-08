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06:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске пройдут показательные выступления собак, посвящённые Дню Победы

Показательные выступления служебных собак, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 14.00 9 мая 2018 года в питомнике «К-9» в Иркутске.

Как рассказал «Байкал Инфо» руководитель питомника Вячеслав Славин, гостям мероприятия покажут реконструкцию военного боя с использованием бронетехники и охолощённого оружия, подавления огневой точки с применением бронетехники и собаки.

В питомнике для детей проведут конкурсы стихов и песен, посвящённых подвигам советских солдат в ВОВ. Детям, пришедшим с рисунками на тему «Животные на войне», вручат приз на выбор (фляжка, котелок, противогаз). Гостям праздника в военной форме приз гарантирован.

Все желающие будут иметь возможность поучаствовать в стрельбах из автомата, пулемета Дегтярева и ППШ, покататься на тачанке и лошади, примерить военную форму. Не обойдется праздник и без полевой кухни времен Великой Отечественной войны — гостям предложат макаловку, кулеш, гречневую кашу и чай. Справки по тел. 600−444 и 560−490.

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