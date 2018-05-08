Утверждён план празднования Дня Победы в Иркутске
В Иркутске 9 мая 2018 года празднование Дня Победы начнётся в 8.45 с торжественных мероприятий у танца «Иркутский комсомолец».
В Иркутске 9 мая 2018 года празднование Дня Победы начнётся в 8.45 с торжественных мероприятий у танца «Иркутский комсомолец».
Оттуда в 9.15 стартует праздничное шествие ветеранских организаций и молодежи города, подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона по улице Декабрьских Событий к мемориалу «Вечный огонь». Об этом сообщает
Шествие с портретами
На 9.10 запланировано отдание воинских почестей
С 11 до 12.15 на площади около здания правительства состоится торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона, воспитанников кадетских школ, членов Иркутского казачьего войска, курсантов военной кафедры Иркутского национального технического университета, регионального отделения
Жители и гости Иркутска смогут отведать с 9.00 до 12.00 часов солдатскую кашу из полевой кухни по адресу: ул. Ударника, 4. Благотворительный концерт, посвященный Дню Великой Победы «О героях былых времен», пройдёт в 18 часов в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского. В этот день в Иркутском областном краеведческом музее состоится электронная выставка «День Победы» от Музея Победы (Москва).
Праздничный фейерверк можно будет посмотреть около Ангары на Нижней Набережной с 22.00 до 22.10.