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06:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Утверждён план празднования Дня Победы в Иркутске

В Иркутске 9 мая 2018 года празднование Дня Победы начнётся в 8.45 с торжественных мероприятий у танца «Иркутский комсомолец».

Источник: Reuters

Оттуда в 9.15 стартует праздничное шествие ветеранских организаций и молодежи города, подразделений силовых структур Иркутского местного гарнизона по улице Декабрьских Событий к мемориалу «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк» стартует от танка, далее маршрут таков: ул. Декабрьских Событий — ул. Нижняя Набережная (памятник «Московские ворота») — ул. Сухэ-Батора (район здания Иркутскэнерго) — площадь графа Сперанского — ул. Ленина (до пересечения с ул. Российской), ул. Чкалова (до пересечения с ул. Марата), ул. Чкалова (пер. Гершевича). К колонне можно присоединиться по пути.

На 9.10 запланировано отдание воинских почестей воинам-иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга (возложение гирлянды к памятнику), на площади Декабристов. С 10.15 до 10.50 у мемориала «Вечный огонь» состоится отдание воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества (возложение трех гирлянд к мемориалу, корзины с цветами к памятнику А. П. Белобородову).

С 11 до 12.15 на площади около здания правительства состоится торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона, воспитанников кадетских школ, членов Иркутского казачьего войска, курсантов военной кафедры Иркутского национального технического университета, регионального отделения детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», демонстрационный показ вооружения и военной техники, в том числе раритетной. Там же пройдут показательные выступления курсантов Восточно-Сибирского института МВД России, состоится молодёжная акция «Вальс Победы». После по всему Иркутску состоятся народные гуляния, культурно-массовые мероприятия, выступления творческих коллективов.

Жители и гости Иркутска смогут отведать с 9.00 до 12.00 часов солдатскую кашу из полевой кухни по адресу: ул. Ударника, 4. Благотворительный концерт, посвященный Дню Великой Победы «О героях былых времен», пройдёт в 18 часов в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского. В этот день в Иркутском областном краеведческом музее состоится электронная выставка «День Победы» от Музея Победы (Москва).

Праздничный фейерверк можно будет посмотреть около Ангары на Нижней Набережной с 22.00 до 22.10.

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