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08:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Больницам Пермского края срочно требуется донорская кровь 1 и 3 группы

С отрицательным резус-фактором.

В краевом Минздраве сообщили о том, что медицинским организациям Прикамья срочно необходима донорская кровь 1 и 3 группы резус — отрицательного фактора.

«Предсказать потребность больниц в донорской крови той или иной группы крови и резус-фактора невозможно, — говорят медики. — Неизвестно скольким больным и с какой группой крови, потребуется переливание. Возникают ситуации, когда крови какой-то группы и резуса не хватает, а какой-то в избытке».

На 7 мая в больницах Прикамья сложилась острая нехватка компонентов крови 1 и 3 группы резус — отрицательного фактора. Поэтому всех неравнодушных людей врачи призывают сдать кровь.

«Потенциальным донорам рекомендуется накануне и в день сдачи крови соблюдать диету и питьевой режим (не кушать жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, не употреблять алкоголь, — советуют врачи. — Для процедуры сдачи крови необходимо взять с собой паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев».

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