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08:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Центр Челябинска перекроют 9 мая на время парада, шествия и фейерверка

Праздничные мероприятия повлияют на работу автовокзала.

Движение транспорта на центральных улицах Челябинска перекроют 9 мая на время праздничных мероприятий, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Из-за парада, шествия Бессмертного полка и вечернего фейерверка ограничения будут действовать на следующих участках:

Парад Победы на площади Революции с 10:00 до 14:00.

  • проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
  • проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны), улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;
  • улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
  • улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

Праздничная программа на Театральной площади с 10:00 до 19:00.

  • улица Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского;
  • Шествие Бессмертного полка с 13:00 до 15:00.
  • проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня;

Праздничный фейерверк с 20:00 до 23:30.

  • улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда; улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
  • улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;
  • Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

Добавим, что изменится и график работы автовокзала «Юность»: автобусы отсюда не будут отправляться после 18 часов 9 мая.

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