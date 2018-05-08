Центр Челябинска перекроют 9 мая на время парада, шествия и фейерверка
Праздничные мероприятия повлияют на работу автовокзала.
Праздничные мероприятия повлияют на работу автовокзала.
Движение транспорта на центральных улицах Челябинска перекроют 9 мая на время праздничных мероприятий, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Парад Победы на площади Революции с 10:00 до 14:00.
Праздничная программа на Театральной площади с 10:00 до 19:00.
Праздничный фейерверк с 20:00 до 23:30.
Добавим, что изменится и график работы автовокзала «Юность»: автобусы отсюда не будут отправляться после 18 часов 9 мая.