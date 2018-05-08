День Победы 2018 в Перми: где и как посмотреть парад
Пермяки смогут увидеть новинку военной техники — бронеавтомобиль «Тигр».
Пермяки смогут увидеть новинку военной техники — бронеавтомобиль «Тигр».
9 Мая в 10−00 в Перми начнутся мероприятия в честь 73-й годовщины Победы. В параде пройдут войска Пермского гарнизона, барабанщики Пермского кадетского корпуса, сводный хор из 600 исполнителей, юнармейцы Пермского края. Зрителям продемонстрируют бронеавтомобиль «Тигр».
Ветеранов на Октябрьскую площадь доставят автобусами. Вокруг площади, как обычно, будут стоять трибуны, которые предназначены для зрителей. Вход на мероприятия будет организован в пяти точках:
— на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта,
— на перекрестке улицы Пермской и Комсомольского проспекта,
— на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева,
— на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева,
— у скульптуры «Легенда о Пермском медведе» (напротив ЦУМа).
Пропускные пункты начнут работу в 9−00. Как только число зрителей достигнет 13 тысяч, их закроют. Во время парада будет идти прямая трансляция на главной сцене на площади у