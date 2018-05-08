День Победы 2018 в Перми: где и как посмотреть парад

9 Мая в 10−00 в Перми начнутся мероприятия в честь 73-й годовщины Победы . В параде пройдут войска Пермского гарнизона, барабанщики Пермского кадетского корпуса, сводный хор из 600 исполнителей, юнармейцы Пермского края. Зрителям продемонстрируют бронеавтомобиль «Тигр».

Ветеранов на Октябрьскую площадь доставят автобусами. Вокруг площади, как обычно, будут стоять трибуны, которые предназначены для зрителей. Вход на мероприятия будет организован в пяти точках: