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07:59 (мск), источник: ИА Башинформ

До конца недели в Башкирии будут идти кратковременные дожди

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. До конца недели синоптики прогнозируют в Башкирии небольшую облачность и кратковременные дожди.

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По данным Росгидрометцентра, на следующий день после праздника, 10 мая, в Уфе похолодает. В ночь на четверг столбик термометра опустится до +3 градусов, временами будет идти дождь.

10 мая осадков не ожидается, однако дневная температура воздуха составит всего 13 градусов. Самые холодные ночи на этой неделе ожидаются в выходные — всего +1 градус. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется только до +15.

Напомним, уже до конца этой недели жилищные службы башкирской столицы планируют отключить отопление в домах.

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