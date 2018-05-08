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06:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

На День Победы погода в Иркутске улучшится

В областном центре будет ясно и тепло.

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День Победы в Иркутске обещает быть теплым и погожим. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. Она пояснила, что 9 мая на юге региона будет погода без осадков, на смену холодным воздушным массам придут теплые.

«Грядущей ночью при прояснении в южных районах региона, включая город Иркутск, ожидается температура воздуха от плюс 2 до минус 3 градусов, а местами даже до минус 7 градусов, — уточнила Юлия Станиславовна. — Днем же в ясную погоду температура повысится до 15−20 градусов тепла».

Однако уже 10 мая и по южным районам области начнет прохождение очередной фронт, которые принесет с собой и похолодание.

В западных, центральных и северных районах Приангарья в День Победы ожидается весьма суровая погода, без прояснений и потеплений. Зашедший в регион холодный фронт принес осадки, которые завтра возможны в виде дождя и мокрого снега, а также температуру воздуха днем не выше 13 градусов тепла. При этом порывы ветра будут достигать 18 м/с.
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