Краевые дорожники получили новую технику
С конвейера и сразу в бой. 7 мая под Красноярском дорожники получили новую технику.
С конвейера и сразу в бой. 7 мая под Красноярском дорожники получили новую технику.
Владимир Воронов в Красноярск приехал из Абанского района. Путь в почти в 300 километров проделал за новой техникой. Ему вручили ключи от автогрейдера.
Всего на базе краевой
Они разъедутся по пятнадцати филиалам — от Богучан и Канска до Манского района.
Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: «Эта техника, приобретенная на заработанные деньги ГП “КрайДЭО”. За прошлый год славно потрудились, поднакопили средств и централизованно закупили технику».
По словам дорожников, самые ударные в этом году работы будут вокруг Красноярска. В том числе, новая техника поможет подготовить трассы к Универсиаде.
Роман РЫКОВ