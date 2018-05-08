Краевые дорожники получили новую технику

Владимир Воронов в Красноярск приехал из Абанского района. Путь в почти в 300 километров проделал за новой техникой. Ему вручили ключи от автогрейдера.



Всего на базе краевой дорожно-эксплуатационной организации рабочим передали 44 единицы новой спецтехники. Кроме автогрейдеров, это микроавтобусы, внедорожники УАЗ, экскаваторы, катки, косилки. Универсальные тракторы «Беларус» задействуют по всем фронтам — они и улицы подметают, и снимают дорожное полотно во время реконструкции. «Убирает улицы, очищает проезжую часть от мусора. Вешается фреза — асфальт грызёт», — рассказал механизатор Александр Девайкин.



Они разъедутся по пятнадцати филиалам — от Богучан и Канска до Манского района.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: «Эта техника, приобретенная на заработанные деньги ГП “КрайДЭО”. За прошлый год славно потрудились, поднакопили средств и централизованно закупили технику».



По словам дорожников, самые ударные в этом году работы будут вокруг Красноярска. В том числе, новая техника поможет подготовить трассы к Универсиаде.





Роман РЫКОВ



