Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне

«Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны — прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка “ночных ведьм” Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная», — отмечается в сообщении.