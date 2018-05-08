Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне

Документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены реальным прототипам героев лент «В небе «ночные ведьмы», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки», говорится в сообщении Минобороны.
Среди документов — письма, оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений.
«Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны — прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка “ночных ведьм” Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная», — отмечается в сообщении.