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07:02 (мск), источник: ТАСС

Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России в специальном разделе своего сайта опубликовало архивные документы, посвященные людям и событиям, которые легли в основу известных фильмов о Великой Отечественной войне.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены реальным прототипам героев лент «В небе «ночные ведьмы», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки», говорится в сообщении Минобороны.

Среди документов — письма, оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений.

«Особый интерес вызовут представленные в разделе личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны — прототипов героев киноэкрана. К примеру, в разделе размещены фотопортрет военных лет командира авиаполка “ночных ведьм” Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней в фильме, которую сыграла актриса Валерия Заклунная», — отмечается в сообщении.

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