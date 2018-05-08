Ретропоезд «Победа» провез ветеранов по Хабаровску
Участников Великой Отечественной войны и работников тыла поздравили работники железной дороги.
Участников Великой Отечественной войны и работников тыла поздравили работники железной дороги.
Сегодня, 8 мая, по Хабаровску проехал ретропоезд «Победа». Он доставил
Стилизованный поезд серии «Л» ждал почетных гостей на железнодорожном вокзале. Горожане, которые пришли проводить машину, смогли сфотографироваться с ней, а ветераны — станцевать под песни военных лет в исполнении оркестра.
Среди пассажиров поезда «Победа» была Евдокия Башкевич, которая во время войны дошла до белорусского фронта.
«Я сама из Смоленска. Когда началась война, мне было 16 лет, я попала в оккупацию, а мою сестру забрали в Германию. Позже работала в [военном] госпитале на кухне для раненых. [Трудились] мы там целыми сутками», — рассказала Евдокия Башкевич.
Своими воспоминаниями о Дне Победы поделился и Иван Зуев, бывший слесарь и машинист.
«[В мае 1945 года] я работал слесарем в первом корпусе локомотивного депо — ремонтировал там паровоз и песни напевал. Вдруг прибегают ко мне, говорят: “Идем в механический цех, там митинг, война кончилась — победа”», — рассказал Иван Зуев.
В этот раз годовщину Победы ветераны отпраздновали на площади Дворца культуры железнодорожников — там прошли митинг и концерт.