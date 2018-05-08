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07:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Ретропоезд «Победа» провез ветеранов по Хабаровску

Участников Великой Отечественной войны и работников тыла поздравили работники железной дороги.

Сегодня, 8 мая, по Хабаровску проехал ретропоезд «Победа». Он доставил ветеранов-железнодорожников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу, к месту торжественного митинга, сообщает портал «Губерния».

Стилизованный поезд серии «Л» ждал почетных гостей на железнодорожном вокзале. Горожане, которые пришли проводить машину, смогли сфотографироваться с ней, а ветераны — станцевать под песни военных лет в исполнении оркестра.

Среди пассажиров поезда «Победа» была Евдокия Башкевич, которая во время войны дошла до белорусского фронта.

«Я сама из Смоленска. Когда началась война, мне было 16 лет, я попала в оккупацию, а мою сестру забрали в Германию. Позже работала в [военном] госпитале на кухне для раненых. [Трудились] мы там целыми сутками», — рассказала Евдокия Башкевич.

После 9 мая 1945 года Евдокию Башкевич вместе сослуживцами отправили на Дальний Восток — там готовились к войне с Японией.

Своими воспоминаниями о Дне Победы поделился и Иван Зуев, бывший слесарь и машинист.

«[В мае 1945 года] я работал слесарем в первом корпусе локомотивного депо — ремонтировал там паровоз и песни напевал. Вдруг прибегают ко мне, говорят: “Идем в механический цех, там митинг, война кончилась — победа”», — рассказал Иван Зуев.

В этот раз годовщину Победы ветераны отпраздновали на площади Дворца культуры железнодорожников — там прошли митинг и концерт.

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Ретропоезд «Победа» провез ветеранов по Хабаровску
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