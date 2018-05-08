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07:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первые праздничные мероприятия стартовали в Хабаровске

В городе прошла торжественная акция «Мы помним».

«Мы помним», — сказали ветеранам Великой Отечественной войны хабаровчане. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» в сквере «Восточный» провели торжественную акцию, посвященную празднованию 73-й годовщины Победы.

 — Это мероприятие — еще одна возможность выразить признательность отцам, дедам и прадедам за их подвиг в годы Великой Отечественной войны и почтить память погибших. В митинге перед памятником летчикам — героям-дальневосточникам «Самолёт СУ 7Б» приняло участие более 600 человек, хотя изначально ожидалось около 250 участников, — сказала ведущий специалист сектора по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Елена Панова.

На начало торжественной части школьники выстроились у памятника в красных куртках и шарфах «Триколор», была колона и с портретами ветеранов ВОВ. Затем участники возложили цветы и зажгли свечи памяти. А после ветеранов ВОВ, участников локальных войн и конфликтов ждал праздничный концерт.

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