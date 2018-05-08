Первые праздничные мероприятия стартовали в Хабаровске
В городе прошла торжественная акция «Мы помним».
В городе прошла торжественная акция «Мы помним».
«Мы помним», — сказали ветеранам Великой Отечественной войны хабаровчане. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» в сквере «Восточный» провели торжественную акцию, посвященную празднованию 73-й годовщины Победы.
— Это мероприятие — еще одна возможность выразить признательность отцам, дедам и прадедам за их подвиг в годы Великой Отечественной войны и почтить память погибших. В митинге перед памятником летчикам —
На начало торжественной части школьники выстроились у памятника в красных куртках и шарфах «Триколор», была колона и с портретами ветеранов ВОВ. Затем участники возложили цветы и зажгли свечи памяти. А после ветеранов ВОВ, участников локальных войн и конфликтов ждал праздничный концерт.