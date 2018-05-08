Первые праздничные мероприятия стартовали в Хабаровске

— Это мероприятие — еще одна возможность выразить признательность отцам, дедам и прадедам за их подвиг в годы Великой Отечественной войны и почтить память погибших. В митинге перед памятником летчикам — героям-дальневосточникам «Самолёт СУ 7Б» приняло участие более 600 человек, хотя изначально ожидалось около 250 участников, — сказала ведущий специалист сектора по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Елена Панова.