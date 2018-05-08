Лукашенко: в Беларуси навсегда сохранят правдивую историю Великой Отечественной войны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него», — говорится в поздравлении.

«Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отдельную благодарность глава государства выразил ветеранам. «Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости», — обратил внимание Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Победы.

Дорогие соотечественники!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы.

Этот праздник пронизан сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него.

Мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. Передадим будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надежная защита от любой угрозы. Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания.

Низкий поклон и благодарность ветеранам!

Ваш подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на долгие мирные годы.