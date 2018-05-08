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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Цивилев присутствовал на инаугурации президента РФ Владимира Путина

Торжественная церемония состоялась в Кремле 7 мая.

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Сергей Цивилев принимал участие в церемонии инаугурации впервые. Также глава Кузбасса отметил, что чувствует себя в Кремле «своим», так как знаком со многими губернаторами, особенно Дальневосточного региона, несмотря на то, что находится на госслужбе всего 2,5 месяца.

Сергей Цивилев рассказал о том, как формируется его команда: «Мое личное убеждение, что управлять регионом, делать его комфортным для проживания, должны жители Кузбасса. Поэтому упор при выборе кандидатур в команду делается именно на них. Специалисты из других регионов будут привлекаться только, если не будет хватать каких-то компетенций, и то, на какой-то непродолжительный период».

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