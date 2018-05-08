Сергей Цивилев присутствовал на инаугурации президента РФ Владимира Путина
Торжественная церемония состоялась в Кремле 7 мая.
Торжественная церемония состоялась в Кремле 7 мая.
Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
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Сергей Цивилев рассказал о том, как формируется его команда: «Мое личное убеждение, что управлять регионом, делать его комфортным для проживания, должны жители Кузбасса. Поэтому упор при выборе кандидатур в команду делается именно на них. Специалисты из других регионов будут привлекаться только, если не будет хватать