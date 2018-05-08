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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли

Каждые 405 тысяч лет орбита Земли немного удлиняется из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, что изменяет климат планеты и влияет на развитие жизни на ней, в том числе приводит к массовым вымираниям.

К такому выводу пришли ученые под руководством Денниса Кента (Dennis Kent) из Ратгерского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Цикл в 405 тысяч лет был предсказан на основе расчетов движения планет, однако результаты теоретического моделирования были достоверными лишь для последних 50 миллионов лет. С относительно небольшим увеличением эксцентриситета (степени отклонения от окружности) орбиты Земли также тесно связаны изменения в расположении магнитных полюсов планеты.

Исследователи получили более подробные данные об изменениях в направлении магнитного поля Земли, проанализировав отложения в рифтовом бассейне Ньюарк (штат Нью-Джерси) и осадочные породы в геологической формации Chinle Formation (штат Аризона). Они извлекли керн, датированный поздним триасовым периодом в промежутке времени от 253 до 202 миллионов лет назад. В образцах имелись минералы циркона с вкраплениями магнетита — кристалла, по которому можно судить о состоянии магнитного поля планеты.

Полученные результаты соответствовали теоретическим расчетам, что позволяет использовать цикл для более точного датирования происходящих на Земле событий, в том числе триасово-юрского вымирания, когда исчезло большое количество видов животных, освободив экологические ниши динозаврам.

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