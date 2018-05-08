Красноярцев пустят на парад Победы только после досмотра

«Граждан я попрошу отнестись к ситуации с пониманием. Им придется пройти досмотровые мероприятия, на подходах к местам торжеств будут установлены рамки металлоискателей, процедура досмотра будет занимать некоторое время. Поэтому приехать нужно заранее. Не нужно брать с собой алкогольные напитки, оружие, колющие и режущие предметы, пройти на мероприятия с ними будет невозможно. Также не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного, наркотическорго опьянения. Все это делается, чтобы мероприятия прошли достойно и безопасно», — говорит начальник УУПиДН МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан.