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07:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев пустят на парад Победы только после досмотра

Граждан просят не брать с собой алкоголь и опасные предметы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

9 мая в честь 73-й годовщины Великой Победы праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Для обеспечения безопасности на улицах города будут дежурить полицейские.

Маршруты движения праздничных колонн и прилегающую к ним территорию обследуют с помощью служебных собак и технических средств.

«Граждан я попрошу отнестись к ситуации с пониманием. Им придется пройти досмотровые мероприятия, на подходах к местам торжеств будут установлены рамки металлоискателей, процедура досмотра будет занимать некоторое время. Поэтому приехать нужно заранее. Не нужно брать с собой алкогольные напитки, оружие, колющие и режущие предметы, пройти на мероприятия с ними будет невозможно. Также не будут допускаться граждане в состоянии алкогольного, наркотическорго опьянения. Все это делается, чтобы мероприятия прошли достойно и безопасно», — говорит начальник УУПиДН МУ МВД России «Красноярское» Иван Мыглан.

Добавим, что красноярцам, планирующим проводить видеосъемку праздника с помощью беспилотных летательных аппаратов, необходимо согласовать запуск с городской администрацией.

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