Главный омский прокурор Спиридонов задекларировал 3,5 миллиона рублей

Так, доход главы ведомства Анастаас Спиридонова в 2017 году составил 3 млн 477 тысячи рублей. Эта цифра несколько меньше, чем по результатам за 2016 год: тогда доход Спиридонова составлял 3 миллиона 579 тысяч рублей.

Главный омский прокурор по-прежнему имеет в собственности квартиру в 194 квадратных метра, дачный участок в 600 квадратов, но пока не обзавелся машиной.

Его супруга задекларировала 33 тысячи рублей за прошлый год. Трое сыновей прокурора не имеют доходов.

В свою очередь, первый заместитель прокурора Омской области, Александр Лоренц, задекларировал 2,52 миллиона рублей, его жена — 913 тысяч рублей.

Если сравнивать с результатами 2016 года, то Лоренц получил примерно такую же сумму. Он владеет двумя квартирами, в 106 квадратных метров и 69 квадратных метра.