Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Адель отметила день рождения на вечеринке в стиле «Титаника»
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Подсунули вольфрам: в Рунете дали совет Турции взявшей золото США
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная Канады забросила семь шайб в матче чемпионата мира
Воробьев заявил, что его настораживают крупные победы россиян
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
07:26 (мск), источник: АиФ Уфа

Возле одной из школ Уфы установили долгожданные запрещающие знаки

Это произошло в связи с многочисленными обращениями горожан.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Уфе возле школы № 101 по улице Ухтомского 7 мая установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Это обусловлено тем, что автомобили, стоящие вдоль школы, загораживают обзор остальным водителям и пешеходам. Дети могут выскочить на дорогу из-за припаркованной машины и попасть под колеса.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь