Возле одной из школ Уфы установили долгожданные запрещающие знаки

В Уфе возле школы № 101 по улице Ухтомского 7 мая установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Это обусловлено тем, что автомобили, стоящие вдоль школы, загораживают обзор остальным водителям и пешеходам. Дети могут выскочить на дорогу из-за припаркованной машины и попасть под колеса.