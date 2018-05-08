Возле одной из школ Уфы установили долгожданные запрещающие знаки
Это произошло в связи с многочисленными обращениями горожан.
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Это произошло в связи с многочисленными обращениями горожан.
В Уфе возле школы № 101 по улице Ухтомского 7 мая установили дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Об этом сообщает
Это обусловлено тем, что автомобили, стоящие вдоль школы, загораживают обзор остальным водителям и пешеходам. Дети могут выскочить на дорогу