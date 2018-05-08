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09:43 (мск), источник: Sputnik

Джизак страдает от «плохой» воды: что будут делать власти

Сегодня свыше половины населенных пунктов области не охвачены централизованным водоснабжением. При этом большинство действующих водозаборных сооружений построены в 70−80 годах прошлого века и из-за высокого износа их мощности сократились более чем в три раза.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Джизакской области сложилась крайне сложная ситуация по обеспечению населения качественной питьевой водой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Сегодня свыше половины населенных пунктов области не охвачены централизованным водоснабжением. При этом большинство действующих водозаборных сооружений построены в 70−80 годах прошлого века и из-за высокого износа их мощности сократились более чем в три раза.

Эксперты отмечают, что сегодня в ряде населенных пунктов области ситуация с обеспечением питьевой достигла критической точки и является наихудшей в стране. Отсутствие обеззараживающих установок привело к тому, что в регионе наблюдается высокий уровень загрязнения питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям, что крайне негативно отражается на эпидемиологической ситуации.

В Бахмальском, Галляаральском, Шароф-Рашидовском, Пахтакорском, Дустликском, Мирзачульском районах и Джизаке отмечается рост заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями.

Все это произошло из-за непринятия своевременных мер по комплексному развитию системы водоснабжения в регионах и отсутствия у местных чиновников должного внимания решению годами накопившихся проблем жителей городов и районов.

Сложившуюся ситуацию придется решать в экстренном порядке. До конца 2020 года в регионе планируется реализовать проект «Улучшение системы питьевого водоснабжения Джизакской области за счет использования вод реки Зарафшан», предусматривающий строительство современной системы обеспечения населения питьевой водой. Его основные параметры на днях одобрил президент Узбекистана.

В течении трех лет панируется завершить возведение водозаборного сооружения, станции очистки воды, узла распределения воды «Джизак», магистральных и подводящих водоводов протяженностью 146 километров.

Эта работа будет финансироваться за счет дополнительных доходов республиканского бюджета, капитальных вложений из централизованных источников, средств Фонда «Чистая питьевая вода» при Минфине. Только в этом году государство выделит на проект из республиканского бюджета 160 миллиардов сумов.

Участники проекта получат ряд существенных льгот. Так, например, генеральную проектную, подрядную и субподрядные организации освободят от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды.

Кроме того, товары, работы и услуги, включая сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия и оборудование, приобретаемые заказчиком, генеральной проектной и подрядной организациями, производителями и субподрядными организациями будут освобождены от налога на добавленную стоимость, а также таможенных платежей.

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