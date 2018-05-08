Колонну парада Победы возглавит танк Т-34 с надписью «Урал-фронт»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ. Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа
Расчеты Екатеринбургского гарнизона в парадной форме одежды промаршировали по площади 1905 года города в преддверии парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В ходе репетиции 2259 военнослужащих ЦВО и расчеты силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба, отточили слаженность при перестроении, скорость движения и соблюдение дистанции между парадными коробками.
Также свое мастерство в синхронном вождении техники продемонстрировали
Впервые на Параде Победы в уральской столице примут участие мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и
Всего в механизированной колонне в Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года пройдет 78 единиц техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, на котором обновлена надпись «Урал-фронт».
Также в Параде будут задействованы бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС, техника ракетных войск и артиллерии, противотанковые пушки «Рапира», зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также
Всего 9 мая на территории Центрального военного округа проводятся три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 29 торжественных шествий — в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего к военным парадам и торжественным шествиям привлечены около сорока одной с половиной тысячи человек и почти семьсот единиц техники.
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