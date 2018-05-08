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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Мама одной из перепутанных в роддоме пермячек подала иск на 10 миллионов

Ее дочь тоже готовится обратиться в суд.

40 лет назад в пожвинской больнице перепутали двух девочек. Напомним, 7 марта 1978 года в родильном отделении появились на свет две девочки: одна — Швецовой Риммы Павловны, другая — Савельевой Юлии Ивановны.

В какой момент младенцев перепутали, женщины не знают до сих пор. Муж Риммы Павловны несколько лет подозревал, что дочка рождена не от него. И ушел, оставив жену и детей. А супруг Юлии Ивановны, тоже чувствуя это, отправился в больницу и устроил там «разбор полетов». Только сейчас он сильно болен, поэтому расспросить его про «разборки» не удалось.

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Пару лет назад Вероника Швецова отправилась к Савельевым. Она вспомнила «шутку» мамы из детства: та сказала, что девочку в роддоме подменили. Узнала у мамы все подробности, попросила адрес и решила съездить и проверить. С первого взгляда Юлия Ивановна и Вероника узнали друг друга. А вот Татьяна Савельева была шокирована. Она решила, что родители от нее откажутся из-за всех проблем, которые доставила им Татьяна. В итоге семьи решили обратиться в суд: из-за ошибки медиков разрушились судьбы и семьи.

В конце марта в Ленинский районный суд обратилась Римма Павловна Швецова, которая подала иск на сумму 12 миллионов рублей. 12 апреля в тот же суд обратилась Вероника Швецова, ее неродная дочь.

— В конце апреля Савельева Юлия Ивановна обратилась в суд с иском на сумму 10 миллионов рублей, — рассказал нам адвокат Игорь Саввин. — Ответчики все те же: минздрав, пожвинская больница, Управление казначейства Прикамья и правительство края. Сейчас готовится еще один иск от Татьяны Савельевой.

Следующее судебное заседание по этому резонансному делу пройдет 16 мая. Первое предварительное заседание прошло в конце апреля. Тогда представитель пожвинской больницы потребовал от Швецовых сделать повторный тест ДНК, так как посчитал, что «факт подмены не доказан».

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