Борский ТЦ «Зеркало» возобновил свою работу после закрытия из-за нарушений

Борский городской суд отменил свое решение о закрытии ТЦ «Зеркало» из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает, пресс-служба регионального УФССП, значительную часть нарушений уже успели оперативно устранить. В частности, в торговом центре вновь заработали инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность. Однако часть помещений «Зеркала» пока остается опечатанной до устранения всех проблем.

Напомним, что проверка показала, что в здании торгового центра нет обязательной автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения, а один из эвакуационных выходов закрыт на замок.

Накануне также частично вновь открылся ТЦ «Рио». Все магазины заработали в обычном режиме, кроме гипермаркета «Ашан», спортклуба «Фитнес Хаус» и торговых рядов «Китай-Город».