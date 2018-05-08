Борский ТЦ «Зеркало» возобновил свою работу после закрытия из-за нарушений
Часть помещений пока остается опечатанной.
Часть помещений пока остается опечатанной.
Борский городской суд отменил свое решение о закрытии ТЦ «Зеркало»
Как сообщает,
Напомним, что проверка показала, что в здании торгового центра нет обязательной автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения, а один из эвакуационных выходов закрыт на замок.
Накануне также частично вновь открылся ТЦ «Рио». Все магазины заработали в обычном режиме, кроме гипермаркета «Ашан», спортклуба «Фитнес Хаус» и торговых рядов «Китай-Город».
Проверки российских ТЦ начались после трагедии в Кемерово 25 марта. В конце апреля в Нижнем Новгороде были также закрыты ТЦ «Шайба» и «Открытый материк», в Дзержинске — ТЦ «Союз» и «Скала».