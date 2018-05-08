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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Борский ТЦ «Зеркало» возобновил свою работу после закрытия из-за нарушений

Часть помещений пока остается опечатанной.

Борский городской суд отменил свое решение о закрытии ТЦ «Зеркало» из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает, пресс-служба регионального УФССП, значительную часть нарушений уже успели оперативно устранить. В частности, в торговом центре вновь заработали инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность. Однако часть помещений «Зеркала» пока остается опечатанной до устранения всех проблем.

Напомним, что проверка показала, что в здании торгового центра нет обязательной автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения, а один из эвакуационных выходов закрыт на замок.

Накануне также частично вновь открылся ТЦ «Рио». Все магазины заработали в обычном режиме, кроме гипермаркета «Ашан», спортклуба «Фитнес Хаус» и торговых рядов «Китай-Город».

Проверки российских ТЦ начались после трагедии в Кемерово 25 марта. В конце апреля в Нижнем Новгороде были также закрыты ТЦ «Шайба» и «Открытый материк», в Дзержинске — ТЦ «Союз» и «Скала».

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