Красноярцы впервые сами следят за качеством ремонта дорог

— Замечание ещё с этим бордюром, который подходит к проспекту Мира. Мы видим, что расстояние, высота этого бордюра одна, а этого — совсем другая.

И это только одно из многих замечаний, ремонт дорог проходит под лупой общественного контроля: активисты внимательно следят за работой подрядчиков, мгновенно замечая любые упущения.

«Те подрядчики, которые халатно подходят к своей работе, уже десять раз подумают над этим, прежде чем так делать, потому что они все теперь находятся под прицелом видео и фотокамер. Выполнять свою работу плохо уже не получится», — рассказал общественный контролёр Александр Паценко.



Общественники и их кураторы держат оперативную связь в мессенджерах. Для каждой группы создан чат в «ВатсАпп». Именно туда выкладываются все замечания. Кстати, такая связь позволяет оперативно реагировать и дорожникам.

По большому счёту проект уже начинает доказывать свою эффективность. За неполный месяц народные контролёры внесли около 500 различных замечаний, и большая часть из них уже устранена.