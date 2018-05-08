Приморец доверился женщине и лишился всех сбережений

По версии следствия, в январе 2018 года фигурантка получила от соседа, у которого гостила, банковскую карту с пин-кодом. С этой картой владелец отправил женщину в магазин, чтобы та купила еще выпивки и закуски — сам он дойти до торговой точки уже не мог.