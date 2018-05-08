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07:59 (мск), источник: Восток Медиа

Приморец доверился женщине и лишился всех сбережений

Жительница Находки пойдет под суд за хищение денег у соседа, сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.

Прокуратура Находки утвердила заключение по уголовному делу против гр-ки Г. Её обвинили в краже со значительным ущербом.

По версии следствия, в январе 2018 года фигурантка получила от соседа, у которого гостила, банковскую карту с пин-кодом. С этой картой владелец отправил женщину в магазин, чтобы та купила еще выпивки и закуски — сам он дойти до торговой точки уже не мог.

Однако помимо заказанных покупок, женщина сняла деньги через банкомат, тем самым причинив доверчивому соседу ущерб на 150 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.

Вину в содеянном фигурантка полностью признала, в содеянном раскаялась. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Находкинский суд.

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