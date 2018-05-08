Приморец доверился женщине и лишился всех сбережений
Жительница Находки пойдет под суд за хищение денег у соседа, сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.
Жительница Находки пойдет под суд за хищение денег у соседа, сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.
Прокуратура Находки утвердила заключение по уголовному делу против
По версии следствия, в январе 2018 года фигурантка получила от соседа, у которого гостила, банковскую карту с
Однако помимо заказанных покупок, женщина сняла деньги через банкомат, тем самым причинив доверчивому соседу ущерб на 150 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.
Вину в содеянном фигурантка полностью признала, в содеянном раскаялась. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Находкинский суд.