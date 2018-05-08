Из команды «Байкал-Энергия» уходит капитан Максим Гавриленко

Об этом «Байкал Инфо» 8 мая 2018 года сообщил пресс-атташе хоккейного клуба Борис Фоминых. Максиму Гавриленко предложили продолжить сотрудничество, но он отказался, потому что его пригласили в другую команду. Максим Гавриленко играет за Иркутск с 2004 года с двухлетним перерывом на хабаровский «СКА-Нефтяник».