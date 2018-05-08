Из команды «Байкал-Энергия» уходит капитан Максим Гавриленко
Иркутскую хоккейную команду «Байкал-Энергия» покидает капитан Максим Гавриленко. У него закончился срок контракта с клубом.
Иркутскую хоккейную команду «Байкал-Энергия» покидает капитан Максим Гавриленко. У него закончился срок контракта с клубом.
Об этом «Байкал Инфо» 8 мая 2018 года сообщил
По словам Бориса Фоминых, на место капитана хотят пригласить полузащитника из Ульяновской хоккейной команды «Волга» Дениса Цыцарова. Спортсмен подписал контракт с «Байкал-Энергией» 20 апреля, 36-летний хоккеист имеет большой опыт выступлений в чемпионате России и даже является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей в чемпионатах страны. В своей карьере Денис Цыцаров 16 раз забил мячи в ворота «Байкал-Энергии».