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08:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из команды «Байкал-Энергия» уходит капитан Максим Гавриленко

Иркутскую хоккейную команду «Байкал-Энергия» покидает капитан Максим Гавриленко. У него закончился срок контракта с клубом.

Об этом «Байкал Инфо» 8 мая 2018 года сообщил пресс-атташе хоккейного клуба Борис Фоминых. Максиму Гавриленко предложили продолжить сотрудничество, но он отказался, потому что его пригласили в другую команду. Максим Гавриленко играет за Иркутск с 2004 года с двухлетним перерывом на хабаровский «СКА-Нефтяник».

По словам Бориса Фоминых, на место капитана хотят пригласить полузащитника из Ульяновской хоккейной команды «Волга» Дениса Цыцарова. Спортсмен подписал контракт с «Байкал-Энергией» 20 апреля, 36-летний хоккеист имеет большой опыт выступлений в чемпионате России и даже является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей в чемпионатах страны. В своей карьере Денис Цыцаров 16 раз забил мячи в ворота «Байкал-Энергии».

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