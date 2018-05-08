Социологи узнали, как челябинцы относятся к 9 Мая

В преддверии Дня Победы специалисты челябинского филиала РАНХиГС провели социологический опрос и выяснили, чем 9 мая является для жителей областного центра.

В исследовании приняли участие 700 респондентов — все они старше 18 лет. Большинство опрошенных (59,7%) признались, что для них День Победы — народный праздник. Этот вариант ответа чаще других выбирали жители Челябинска среднего возраста (от 31 до 50 лет), по социальному положению — наемные работники.

Почти каждый третий респондент (32,7%) заявил, что считает 9 Мая прежде всего государственным праздником. Большая часть этой группы — люди старше 50 лет, по социальному положению — неработающие пенсионеры.

Лишь 5,7% челябинцев назвали День Победы семейным праздником. Чаще всего так отвечали респонденты старше 50 лет, по социальному положению — индивидуальные предприниматели и пенсионеры, а также люди с высшим образованием и высоким уровнем доходов. И, наконец, порядка 0,6% опрошенных остановились на варианте ответа «9 мая — просто выходной день».