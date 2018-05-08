В нижегородском метро появятся новые подъемники для инвалидов
На их организацию выделят 16,6 млн рублей.
На их организацию выделят 16,6 млн рублей.
Специальные гусеничные подъемники для инвалидов появятся в нижегородском метро. Как сообщается на сайте госзакупок, на их организацию направят 1,55 млн рублей из городского и областного бюджетов.
Подрядчик должен будет до 13 июня поставить пять мобильных лестничных гусеничных подъемников для
Кроме того, городская администрация объявила еще один аукцион на поставку и установку семи наклонных подъемников на станциях «Парк культуры» и «Московская». Работы должны закончить также к 13 июня. Устройства представляют собой наклонные платформы со сложной траекторией перемещения. На них выделят 15,1 млн рублей.