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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В нижегородском метро появятся новые подъемники для инвалидов

На их организацию выделят 16,6 млн рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Специальные гусеничные подъемники для инвалидов появятся в нижегородском метро. Как сообщается на сайте госзакупок, на их организацию направят 1,55 млн рублей из городского и областного бюджетов.

Подрядчик должен будет до 13 июня поставить пять мобильных лестничных гусеничных подъемников для инвалидов-колясочников. Максимальная скорость подъема на таком приспособлении — 6,5 метра в минуту, минимальная — 4,5 метра в секунду. На каких станциях установят подъемники, пока не известно.

Кроме того, городская администрация объявила еще один аукцион на поставку и установку семи наклонных подъемников на станциях «Парк культуры» и «Московская». Работы должны закончить также к 13 июня. Устройства представляют собой наклонные платформы со сложной траекторией перемещения. На них выделят 15,1 млн рублей.

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