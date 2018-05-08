В нижегородском метро появятся новые подъемники для инвалидов

Источник: Агентство «Москва»

Специальные гусеничные подъемники для инвалидов появятся в нижегородском метро. Как сообщается на сайте госзакупок, на их организацию направят 1,55 млн рублей из городского и областного бюджетов.

Подрядчик должен будет до 13 июня поставить пять мобильных лестничных гусеничных подъемников для инвалидов-колясочников. Максимальная скорость подъема на таком приспособлении — 6,5 метра в минуту, минимальная — 4,5 метра в секунду. На каких станциях установят подъемники, пока не известно.