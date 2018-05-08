Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Время Жени ушло: Костомаров предрекает Медведевой закат карьеры
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Контрмеры вынуждают ПАСЕ просить РФ о помощи за Украину
Всплыла вся правда об «эксперте» Мацейчуке
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
08:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

До июня школьники могут ездить бесплатно в автобусах

Как рассказали нам в ОАО Гомельоблавтотранс, ученики могут не платить за проезд в городских автобусах и троллейбусах в любом направлении — в школу, секцию или просто в гости. Такое право действует с 1 сентября по 30 июня.

Источник: grodnonews.by

В редакцию обратился житель Речицы Анатолий Федоров. У него двое детей-школьников, которым нужно добираться до места учебы на общественном транспорте. Но еще они заняты в спортивных секциях, а это уже немного другой маршрут. Анатолий уточняет, правда ли, что школьники до лета могут вообще не оплачивать проезд в автобусах, если у них есть с собой соответствующая справка из учреждения образования?

Читайте также
Microsoft: 22% компьютеров в Беларуси заражены вирусами

Как рассказали нам в ОАО Гомельоблавтотранс, ученики могут не платить за проезд в городских автобусах и троллейбусах в любом направлении — в школу, секцию или просто в гости. Такое право действует с 1 сентября по 30 июня. Решение принял Гомельский облсовет депутатов О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся.

Льгота, как уточнили в Минтрансе, действует по всей Беларуси. Например, в ОАО Автопарк г. Барановичи пояснили, что школьники могут не оплачивать проезд и в выходные дни. Причина? В нерабочие дни ребятам нужно ездить на занятия в музыкальные, спортивные секции (ранее учащиеся могли бесплатно добираться только из дома в школу и обратно).

Справка действительна не в одном только городе. Дети-сельчане, которые учатся в учреждениях общего среднего и специального образования, например, в областном центре, могут бесплатно ездить в пригородных автобусах от места жительства к месту учебы и обратно. С собой обязателен соответствующий документ.

Впрочем, и со справками иногда случаются казусы. Месяц назад в гомельском автобусе произошел инцидент. Школьница предъявила контролеру справку, но та решила, что в документе старшеклассница не была похожа на себя. В итоге девочке-подростку пришлось заплатить за проезд, она расплакалась. Событие вызвало эмоциональную реакцию в соцсетях. Главный специалист ОАО Гомельоблавтотранс Елена Андрейченко по существу инцидента пояснила СГ, что контролер действовала согласно должностным инструкциям, к тому же на справке год действия документа был явно исправлен. Нередки случаи, когда такие документы иной раз превращаются у школяров в… тряпки. Зачастую разглядеть что-то на них — проблема. Тем не менее с контролером проведена профилактическая беседа о необходимости корректного общения с пассажирами.

Родителям на заметку.

Прежде чем отправлять ребенка на автобусе в школу, проверьте, в каком состоянии его справка. А еще лучше, купите для хранения документа, гарантирующего право на бесплатный проезд, пластиковый файл или конверт. Тогда ребенок доберется на занятия без проблем, а у контролера точно не будет повода предъявлять претензии юному пассажиру.

kovalev@sb.by.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь