До июня школьники могут ездить бесплатно в автобусах

Источник: grodnonews.by

В редакцию обратился житель Речицы Анатолий Федоров. У него двое детей-школьников, которым нужно добираться до места учебы на общественном транспорте. Но еще они заняты в спортивных секциях, а это уже немного другой маршрут. Анатолий уточняет, правда ли, что школьники до лета могут вообще не оплачивать проезд в автобусах, если у них есть с собой соответствующая справка из учреждения образования?

Как рассказали нам в ОАО Гомельоблавтотранс, ученики могут не платить за проезд в городских автобусах и троллейбусах в любом направлении — в школу, секцию или просто в гости. Такое право действует с 1 сентября по 30 июня. Решение принял Гомельский облсовет депутатов О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся.

Льгота, как уточнили в Минтрансе, действует по всей Беларуси. Например, в ОАО Автопарк г. Барановичи пояснили, что школьники могут не оплачивать проезд и в выходные дни. Причина? В нерабочие дни ребятам нужно ездить на занятия в музыкальные, спортивные секции (ранее учащиеся могли бесплатно добираться только из дома в школу и обратно).

Справка действительна не в одном только городе. Дети-сельчане, которые учатся в учреждениях общего среднего и специального образования, например, в областном центре, могут бесплатно ездить в пригородных автобусах от места жительства к месту учебы и обратно. С собой обязателен соответствующий документ.

Впрочем, и со справками иногда случаются казусы. Месяц назад в гомельском автобусе произошел инцидент. Школьница предъявила контролеру справку, но та решила, что в документе старшеклассница не была похожа на себя. В итоге девочке-подростку пришлось заплатить за проезд, она расплакалась. Событие вызвало эмоциональную реакцию в соцсетях. Главный специалист ОАО Гомельоблавтотранс Елена Андрейченко по существу инцидента пояснила СГ, что контролер действовала согласно должностным инструкциям, к тому же на справке год действия документа был явно исправлен. Нередки случаи, когда такие документы иной раз превращаются у школяров в… тряпки. Зачастую разглядеть что-то на них — проблема. Тем не менее с контролером проведена профилактическая беседа о необходимости корректного общения с пассажирами.

Родителям на заметку.

Прежде чем отправлять ребенка на автобусе в школу, проверьте, в каком состоянии его справка. А еще лучше, купите для хранения документа, гарантирующего право на бесплатный проезд, пластиковый файл или конверт. Тогда ребенок доберется на занятия без проблем, а у контролера точно не будет повода предъявлять претензии юному пассажиру.