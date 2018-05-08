Культ красоты. Почему казахстанцы едут в Корею за «пластикой»

Источник: Kazinform

КУЛЬТУРА БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ.

Это выражение в Корее — не пустой звук. На этой принципиальной культуре держится вся косметическая отрасль страны, и на этом они зарабатывают большие деньги. Корейские потребители редко придерживаются какого-то одного бренда. Из-за этого компаниям приходится непрерывно разрабатывать очередные продукты.



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Директор по экспорту компании Илэйн Квон, которая выпускает бренд «Elensilia», рассказала про один из трендов в косметике — улиточные крема. «В составе этого крема 80% — это слизь улитки», — рассказала Квон.

В Корее улиток не разводят, поэтому слизь завозят из Франции — от поставщиков для Chanel.

Специалисты говорят, что если в Корее возраст покупателей (в основном, женщин) варьируется от 30 до 50 лет, то за рубежом средний возраст клиента немного моложе.

«За рубежом такая тенденция: люди, которые знакомы с корейской культурой, покупают корейскую косметику, включая нашу, несмотря на то, что она вообще-то рассчитана на зрелую кожу. География поставки включает не только близлежащие страны, такие как Японию, Гонконг, Тайвань, Россию, Китай, Вьетнам, но и Европу, Франция, к примеру», — рассказала Квон.

ГЛЯНЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ.

В Сеуле функционируют более 500 клиник пластической хирургии. В клинике ID Hospital, расположенной на известном бьюти-районе Gangnam, самый большой штат сотрудников — более 550 человек, из которых 38 — врачи. В год здесь оперируют более 12 тыс пациентов. Стоимость услуг начинается от 100 долларов и выше.

Пластические хирурги работают в «самом стильном районе» города. Из их кабинета открывается красивый вид.

«Вы видите, на многих наших плакатах клиники K-POP-звезды. Но это не значит, что услуги здесь дорогие. Средний кореец может себе позволить прибегнуть к пластической хирургии», — говорит сотрудник международного отдела клиники Замира Мараджапова, которая провела для нас экскурсию.

При этом, по ее словам, нет определенной операции, которая считается самой востребованной. «Проводят здесь, как челюстно-лицевые операции, так и антивозрастные. Также проводят маммопластику (пластическая операция, которая направлена на изменение размера или формы груди), блефаропластику (изменение формы век, разреза глаз), ринопластику (коррекция формы носа). Я могу сказать, что все операции востребованы, потому что пациентов много и каждый желает что-то свое», — поясняет Замира Мараджапова.

Клиника участвует в ТВ-шоу, в котором помогают пострадавшим от бытового насилия.

Самой сложной считается челюстно-лицевая операция. Пациенту проводят корректировку целой челюсти, меняя прикус. Такая операция требует примерно двухдневной госпитализации. Стоимость такой операции определяется для каждого клиента по-разному в зависимости от формы лица и выполняемой работы. Но в среднем она может стоить от 15 тыс долларов.

Сотрудник этого же отдела Лазиз Халилов прокомментировал мнение о том, что пластические операции имеют неустойчивый эффект и после первой процедуры приходится в дальнейшем все чаще и чаще поддерживать ее новыми операциями.

«Все зависит от операции. Например, если вы сделали челюстно-лицевую операцию, то это раз и навсегда. Кости ведь не меняются после операции. Если это кожа, то конечно, со временем она будет обвисать. Есть разные категории подтяжки лица. Если вы сделали самую обычную процедуру подтяжки лица, то результат длится пару или пять лет. Потому что это самая неинвазивная операция. Если кожу чуть-чуть отрезают и подтягивают, то это будет эффективно, результат может держаться до 10−15 лет», — рассказывает он.

Отличительная особенность пластических операций в Корее — упор на малоинвазивность и щадящие методики. Замира Мараджапова говорит, что из-за «золотой середины» между качеством и ценой многие иностранцы выбирают корейскую пластическую хирургию. Обычно пациентов много из Японии, Таиланда, Китая, Вьетнама. Но бывают также пациенты из Европы, России и Казахстана.

«Ежемесячно у нас получают услуги 1200 иностранных пациентов. С Казахстана в прошлом году приехало около 100 человек. И с каждым годом это число увеличивается. Мы проводим бесплатные семинары в Алматы. И обычно после этого количество пациентов растет», — добавляет Лазиз Халилов.

При этом, по его словам, в Казахстане к изменениям во внешности относятся более спокойнее, чем в других странах Центральной Азии.

«У нас менталитет другой. Но если вы заметили, в Казахстане люди сейчас меняют отношение к этому. Я бы сказал, смотрят позитивно. В Алматы, например, немало клиник пластической хирургии, и некоторые из них сотрудничают с Кореей. Но не в Узбекистане и Туркменистане. Перед тем, как посетить другие страны, мы выясняем, есть ли у населения интерес, и смогут ли они потянуть такие цены? Я могу сказать, что интерес казахстанцев к нашей клинике превышает даже интерес россиян», — рассказал он.

КОРЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.

По разным данным в клиниках Кореи ежегодно проводятся около 800 тысяч пластических операций, и их число с каждым годом растет. Специалисты говорят, что стандарты красоты в Корее очень высоки. Идеалом здесь считают «детское личико».

«Приветствуется, чтобы на лице не было скул. Острый подбородок, высокая спинка носика, большие глаза, круглый лоб — это считается здесь красивым. Плюс миловидная складка века», — рассказывает Замира Мараджапова.

У пластического хирурга клиники Кима Хвана более 20 лет опыта. В день он умудряется оперировать в среднем пять человек в зависимости от сложности процедур.

«Местное население, в основном, приходит за такими операциями, как блефаропластика, ринопластика, а также контурная пластика лица. В последнее время увеличивается процент пациентов, которые приходят за увеличением груди, а также липосакцией (косметическая или бариатрическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путем). Также замечаем, что в последнее время увеличивается процент пациентов, которые приходят за антивозрастными процедурами», — рассказывает хирург.

И врачей в Корее не смущают, что на операцию здесь приходят даже подростки. Доктора не считают, что такая популярность этой индустрии создает нереалистические стандарты красоты.

«Я не считаю, что мои пациенты стремятся к совсем нереалистичным формам лица. В хирургии тоже есть пределы. Почему делают операцию в 16 лет? В основном, в таком возрасте делают блефаропластику. Она считается относительно легкой операцией и проводится быстро. С 20 лет люди начинают проводить контурную пластику», — говорит Ким Хван.

В конце концов, считает доктор Хван, стремление к улучшению своего образа — не порок. Люди даже хотят красиво встретить старость.

«Для меня самой запоминающейся пациенткой была 65-летняя бабушка. В молодости она очень хотела поправить себе нос, потому что он у нее был очень низкий. Ее дочь до своей свадьбы собрала деньги, чтобы оплатить маме операцию. Так вот, они вместе пришли к нам. После операции, бабушка осталась довольной своим носом. Наши клиенты — начиная от тинейджеров и до 70−80-летних пожилых людей», — сообщил хирург.

«После окончания школы родители в качестве подарка дают своим детям деньги. И они могут сделать себе пластическую операцию», — говорит мне Лазиз Халилов.

«Думал, это миф», — удивляюсь я.

«Это не миф. Здесь так принято, можно сказать», — отвечает он, оставляя меня в замешательстве.

Но местные просят не удивляться этому необычному стремлению корейцев. По их словам, красивым людям в Южной Корее доступна и престижная работа, и удачная личная жизнь, например. Внешность — визитная карточка счастливой жизни и пластическая операция всего лишь средство для достижения поставленных целей.