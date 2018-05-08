Какие странные суеверия существуют в разных странах мира?

Египет.

Нельзя щёлкать ножницами без необходимости — это приносит неприятности.

Индия.

Те, кто стрижёт ногти по вторникам, субботам или ночью, обязательно потеряют какую-то вещь.

США.

Ведьмы не смогут залететь в окно, если оно диагональное (т. е. размещено под углом 45º по отношению к стенам дома).

Италия.

Купаться можно лишь через 3 часа после еды, иначе можно умереть от приступов тошноты.

Турция.

Если жевать на ночь сладости, то они превратятся в животе в гнилое мясо.

Малайзия.

Никогда не садитесь на подушку в Малайзии. Если сядете, то на вашей спине появятся волдыри.

Нигерия.

Если вы ударите человека метлой (пусть даже случайно), то он не сможет иметь детей. Единственный способ разрушить проклятие — снова ударить его метлой, причём 7 раз.

Сенегал.

Нельзя рассказывать о том, что вы собираетесь в поездку, иначе может случиться что-то плохое.

Франция.

Наступить левой ногой в собачьи экскременты — к счастью, наступить правой — к неудаче.

Греция.

Если два человека заговорили одновременно, то они обязательно должны дотронуться до чего-то красного.

Англия.

Если говорить «кролик» в начале месяца, то это принесёт удачу.

Руанда.

Женщина не должна есть козье мясо, иначе у неё вырастет борода.

Йемен.