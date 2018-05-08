Какие странные суеверия существуют в разных странах мира?
Наша «женщина с пустым ведром — к беде» попала в список самых странных суеверий мира. «АиФ» посмотрел, какие ещё приметы там оказались.
Наша «женщина с пустым ведром — к беде» попала в список самых странных суеверий мира. «АиФ» посмотрел, какие ещё приметы там оказались.
Египет.
Нельзя щёлкать ножницами без необходимости — это приносит неприятности.
Индия.
Те, кто стрижёт ногти по вторникам, субботам или ночью, обязательно потеряют
США.
Ведьмы не смогут залететь в окно, если оно диагональное (т. е. размещено под углом 45º по отношению к стенам дома).
Италия.
Купаться можно лишь через 3 часа после еды, иначе можно умереть от приступов тошноты.
Турция.
Если жевать на ночь сладости, то они превратятся в животе в гнилое мясо.
Малайзия.
Никогда не садитесь на подушку в Малайзии. Если сядете, то на вашей спине появятся волдыри.
Нигерия.
Если вы ударите человека метлой (пусть даже случайно), то он не сможет иметь детей. Единственный способ разрушить проклятие — снова ударить его метлой, причём 7 раз.
Сенегал.
Нельзя рассказывать о том, что вы собираетесь в поездку, иначе может случиться
Франция.
Наступить левой ногой в собачьи экскременты — к счастью, наступить правой — к неудаче.
Греция.
Если два человека заговорили одновременно, то они обязательно должны дотронуться до
Англия.
Если говорить «кролик» в начале месяца, то это принесёт удачу.
Руанда.
Женщина не должна есть козье мясо, иначе у неё вырастет борода.
Йемен.
Как определить пол ребёнка: подбросьте мёртвую змею, если она упадёт на пол мордочкой вниз, то родится мальчик, в противном случае — девочка.