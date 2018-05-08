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08:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Серове на праздничном баннере «перепутали» ветеранов

Назвали чужими именами.

В Серове на плакате, посвященном Дню Победы, авторы перепутали ветеранов. Героев войны подписали не своими именами, передает «Уралинформбюро».

Фото рекламной конструкции в соцсети «ВКонтакте» выложила жительница Серова. В комментариях к ее публикации пользователи высказали свое возмущение такой невнимательностью.

«Им лишь бы показуху сделать, а имена что для них))», «Только на словах уважение, а наделе!!!», «Да им проще показаться в лучшую сторону, дав ветеранам по 1000 рублей и сделать баннер с перепутанными именами, просто должно быть стыдно, такого отношения они не заслужили», — пишут горожане (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В ветке сообщений опубликовали также плакат предыдущего года, где имена расставлены верно.

Накануне в Кургане повесили плакаты с орфографическими и фактологическими ошибками. На них, например, упоминалась «оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».

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