В Серове на праздничном баннере «перепутали» ветеранов

В Серове на плакате, посвященном Дню Победы, авторы перепутали ветеранов. Героев войны подписали не своими именами, передает «Уралинформбюро».

Фото рекламной конструкции в соцсети «ВКонтакте» выложила жительница Серова. В комментариях к ее публикации пользователи высказали свое возмущение такой невнимательностью.

«Им лишь бы показуху сделать, а имена что для них))», «Только на словах уважение, а наделе!!!», «Да им проще показаться в лучшую сторону, дав ветеранам по 1000 рублей и сделать баннер с перепутанными именами, просто должно быть стыдно, такого отношения они не заслужили», — пишут горожане (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В ветке сообщений опубликовали также плакат предыдущего года, где имена расставлены верно.