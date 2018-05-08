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08:29 (мск), источник: ЕАН

Уральский блогер Соломин-TramEkb арестован за долги по алиментам

Известный екатеринбургский блогер, известный как TramEkb, Иван Соломин арестован за долг по алиментам, следует из сообщения свердловского управления Федеральной службы судебных приставов.

«В отношении тридцатиоднолетнего гражданина С. судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отдела города Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Более двух лет должник уклонялся от уплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего сына, поясняя это тем, что у него временные материальные трудности. Обещал выплачивать алименты, но так и не платил», — говорится в релизе.

Отмечается, что он накопил порядка 370 тыс. рублей. Приставы указывают, что в соцсетях есть его фото за рулем общественного транспорта.

«Но как оказалось, из муниципального предприятия должник уволился, полностью посвятив себя социальным сетям, ведению блога и социальной работе», — указывают приставы.

Под это описание и попадает Иван Соломин, который ранее работал водителем трамвая.

Кроме того, в базе свердловского УФССП есть сведения об исполнительном производстве, которое было возбуждено в отношении Ивана Сергеевича Соломина 1987 года рождения. Речь идет о долге в 372 797 рубля.

Приставы сообщают, что в отношении «несознательного отца» составлен административный протокол, и суд назначил в наказание блогеру десять суток административного ареста, срок которого исчисляется с 10:00 4 мая.

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