Уральский блогер Соломин-TramEkb арестован за долги по алиментам

«В отношении тридцатиоднолетнего гражданина С. судебным приставом-исполнителем Верх-Исетского районного отдела города Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Более двух лет должник уклонялся от уплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего сына, поясняя это тем, что у него временные материальные трудности. Обещал выплачивать алименты, но так и не платил», — говорится в релизе.

Отмечается, что он накопил порядка 370 тыс. рублей. Приставы указывают, что в соцсетях есть его фото за рулем общественного транспорта.

«Но как оказалось, из муниципального предприятия должник уволился, полностью посвятив себя социальным сетям, ведению блога и социальной работе», — указывают приставы.

Под это описание и попадает Иван Соломин, который ранее работал водителем трамвая.

Кроме того, в базе свердловского УФССП есть сведения об исполнительном производстве, которое было возбуждено в отношении Ивана Сергеевича Соломина 1987 года рождения. Речь идет о долге в 372 797 рубля.