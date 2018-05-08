На Алом поле высадили «денежные» деревья

Теперь здесь растут «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный», эти деревья можно смело назвать «денежными», ведь посадили их сотрудники регионального Минфина во главе с руководителем ведомства Андреем Пшеницыным, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы надеемся, что высаженные сегодня деревья, которые мы назвали “Сквером финансистов”, к следующему году все приживутся, расцветут и будут радовать гуляющих здесь горожан. А чтобы дополнительно обозначить финансовую тематику мы придумали для каждого вида деревьев свое название. Например, здесь есть “липа бюджетная”, “рябина доходная” и “клен сбалансированный”», — подчеркивает Андрей Пшеницын.