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08:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Алом поле высадили «денежные» деревья

На Алом поле Челябинска высадили новый сквер.

Теперь здесь растут «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный», эти деревья можно смело назвать «денежными», ведь посадили их сотрудники регионального Минфина во главе с руководителем ведомства Андреем Пшеницыным, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Уборка сквера и высадка новых деревьев приурочена к 100-летию финансовой системы Челябинской области, которое будет отмечаться в 2019 году.

«Мы надеемся, что высаженные сегодня деревья, которые мы назвали “Сквером финансистов”, к следующему году все приживутся, расцветут и будут радовать гуляющих здесь горожан. А чтобы дополнительно обозначить финансовую тематику мы придумали для каждого вида деревьев свое название. Например, здесь есть “липа бюджетная”, “рябина доходная” и “клен сбалансированный”», — подчеркивает Андрей Пшеницын.

После высадки деревьев прилегающую территорию очистили от мусора, пообещав ухаживать за сквером.

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