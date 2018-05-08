В Уфе действует электронная карта захоронений
«Комбинат спецобслуживания Уфы» запустил электронную карту памяти участников ВОВ. Об этом стало известно на утреннем совещании.
«Комбинат спецобслуживания Уфы» запустил электронную карту памяти участников ВОВ. Об этом стало известно на утреннем совещании.
На портале представлена информация о захоронениях на уфимских кладбищах. Также на сайте действует поиск. Для того, чтобы найти могилу
Также запущено мобильное приложение, которое работает по тому же типу, что и сайт. Пока доступна только
«Электронная карта памяти» насчитывает 52 тысячи пользователей. Портал запустили с декабря прошлого года. С тех пор он пополнился 909 именами участников Великой Отечественной войны и 111 известными людьми города.