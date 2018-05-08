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08:45 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе действует электронная карта захоронений

«Комбинат спецобслуживания Уфы» запустил электронную карту памяти участников ВОВ. Об этом стало известно на утреннем совещании.

На портале представлена информация о захоронениях на уфимских кладбищах. Также на сайте действует поиск. Для того, чтобы найти могилу родственника-ветерана, достаточно знать его фамилию. Всего на странице имеется 394 тысячи записей, список расширяется. К проекту присоединились и другие города республики: Бирск, Нефтекамск, Стерлитамак.

Также запущено мобильное приложение, которое работает по тому же типу, что и сайт. Пока доступна только андроид-версия. По словам руководителя проекта Руслана Кинзикеева, магазин компании «Эппл» отказал в размещении приложения.

«Электронная карта памяти» насчитывает 52 тысячи пользователей. Портал запустили с декабря прошлого года. С тех пор он пополнился 909 именами участников Великой Отечественной войны и 111 известными людьми города.

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