Купальный сезон 2018 в Ростовской области: 1 июня откроются 122 пляжа

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным Ростовской областной поисково-спасательной службы, в регионе откроются 122 пляжа и 143 места для купания.

Сотрудники ведомства не только очищают пляжи, но и обучают матросов сезонных спасательных постов. Такие специалисты тренируются бросать конец Александрова, спасательный круг, передвигаться на плавательных средствах при оказании помощи пострадавшему. Помимо этого в их программу входит отработка нескольких видов плавания, проныривание на глубину до трех метров и обязательное изучение методов оказания первой помощи.