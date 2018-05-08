Купальный сезон 2018 в Ростовской области: 1 июня откроются 122 пляжа
Официальное открытие купального сезона на Дону состоится 1 июня.
Официальное открытие купального сезона на Дону состоится 1 июня.
По предварительным данным Ростовской областной
Сотрудники ведомства не только очищают пляжи, но и обучают матросов сезонных спасательных постов. Такие специалисты тренируются бросать конец Александрова, спасательный круг, передвигаться на плавательных средствах при оказании помощи пострадавшему. Помимо этого в их программу входит отработка нескольких видов плавания, проныривание на глубину до трех метров и обязательное изучение методов оказания первой помощи.
На данный момент обучены спасатели из 20 районов, в которых будут открыты пляжи. Подготовку по программе «Матрос-спасатель» прошли уже более 220 человек, всего же в этом году их будет более 300.