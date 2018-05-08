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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Купальный сезон 2018 в Ростовской области: 1 июня откроются 122 пляжа

Официальное открытие купального сезона на Дону состоится 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным Ростовской областной поисково-спасательной службы, в регионе откроются 122 пляжа и 143 места для купания.

Сотрудники ведомства не только очищают пляжи, но и обучают матросов сезонных спасательных постов. Такие специалисты тренируются бросать конец Александрова, спасательный круг, передвигаться на плавательных средствах при оказании помощи пострадавшему. Помимо этого в их программу входит отработка нескольких видов плавания, проныривание на глубину до трех метров и обязательное изучение методов оказания первой помощи.

На данный момент обучены спасатели из 20 районов, в которых будут открыты пляжи. Подготовку по программе «Матрос-спасатель» прошли уже более 220 человек, всего же в этом году их будет более 300.

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