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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за долга в 10 миллионов рублей на «Ленфильм» подают в суд

Такая сумма накопилась за 4 месяца неоплаченного электричества.

Киностудия «Ленфильм» крупно задолжала по счетам. В итоге энергетики подают на киношников в суд. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Петербургской сбытовой компании».

Причем иска два. Первый — за задолженность за октябрь и ноябрь прошлого года. За два месяца «Ленфильм» не заплатил за электричество 2,3 миллиона рублей. Второй иск — по долгу за первые два месяца 2018 года. Всего только за январь и февраль кинокомпания задолжала аж 6,8 миллионов рублей.

В «Петербургской сбытовой компании» говорят, что они пошли на крайние меры не сразу. Сначала с киностудией пытались договориться.

— В адрес должника направляли претензии, но оплачивать потребленные энергоресурсы в добровольном порядке киностудия отказалась. Общая сумму задолженности на сегодняшний день составляет уже 10,8 миллионов рублей, — говорится в официальном сообщении пресс-службы «ПСК».

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