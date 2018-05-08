В Красноярске по КрасРабу начал ходить бесплатный трамвай Победы

В Красноярске по проспекту им. Газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до КрасТЭЦ и обратно 8 мая начал курсировать бесплатный трамвай «Красноярск — фронту» и «Маршрут Победы», сообщает мэрия.

Трамвай будет курсировать с 11.00 до 15.00. Пассажиры трамвая смогут узнать о Красноярске в годы Великой Отечественной войны, а актёры молодёжного театра-студии «Шлагбаум» прочтут пассажирам стихи о войне, а участники клуба авторской песни «БомБАРДировщики» исполнят песни военных лет.