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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Опоздавших учеников держат у закрытых дверей новосибирской школы

Очевидцы пишут, что учащиеся ждут на улице в любую погоду.

Жительница Новосибирска сообщила в социальных сетях об оригинальной воспитательной мере, которую придумали в школе № 195.

— Ситуация уже не первый день происходит в школе № 195, расположенной на улице Высоцкого, 1. По распоряжению директора школы двери в учебное заведение закрываются ровно в 7:55. Все те ученики, кто опоздал к назначенному времени, ждут разрешения войти на улице, в любую погоду, — цитируют горожанку в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Причем на улице стоят и старшеклассники, и ученики начальной школы. В социальных сетях ситуация вызвала бурные споры.

— Инициатора сего мероприятия выгнать голым за дверь в мороз. Потом уволить без права на устройство в руководящие должности. Дисциплина должна подниматься, но не ценой здоровья учащихся, — написал Дмитрий.

— Эта школа на МЖК. Она одна из тех, в которую записывались в очередь, так как рядом микрорайон Плющихинский. Большинство детей именно оттуда. Они приезжают заранее, по единственной дороге с этого микрорайона можно стоять часами, — пишет о возможных причинах опоздания детей Юлия.

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