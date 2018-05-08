Опоздавших учеников держат у закрытых дверей новосибирской школы

Жительница Новосибирска сообщила в социальных сетях об оригинальной воспитательной мере, которую придумали в школе № 195.

— Ситуация уже не первый день происходит в школе № 195, расположенной на улице Высоцкого, 1. По распоряжению директора школы двери в учебное заведение закрываются ровно в 7:55. Все те ученики, кто опоздал к назначенному времени, ждут разрешения войти на улице, в любую погоду, — цитируют горожанку в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Причем на улице стоят и старшеклассники, и ученики начальной школы. В социальных сетях ситуация вызвала бурные споры.

— Инициатора сего мероприятия выгнать голым за дверь в мороз. Потом уволить без права на устройство в руководящие должности. Дисциплина должна подниматься, но не ценой здоровья учащихся, — написал Дмитрий.