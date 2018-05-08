Центр Перми перекроют из-за празднования Дня Победы

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09:02 (мск), источник: Новости Перми

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Также 9 мая будет запрещена парковка вдоль Комсомольского проспекта и улицы Ленина, а общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам.

9 мая с 05:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улицам:
— Куйбышева (от улицы Екатерининской до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Екатерининская и улице Петропавловская);
— Пермская (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова без остановки движения по улице Газета Звезда и по улице Попова);
— Екатерининской (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты Звезда и улице Куйбышева);
— Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева);
— Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона от улицы Революции до улицы Петропавловская);.

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— площадь Октябрьская;
— Комсомольский проспект (четная сторона, от улицы Петропавловская до улицы Монастырская без остановки движения улиц Советская, Петропавловская и Монастырская);
— Ленина (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова с приостановкой движения по улице Попова на период прохождения военной техники и акции «Бессмертный полк»);
— Пушкина (от улицы Газета Звезда до улицы Куйбышева);
— улица Краснова (от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина.

С 05:00 до 23:00 также будет прекращено движение транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Екатеринская до улицы Петропавловская. Трамваи перестанут ездить по улице Ленина с 08:00 до 15:00, по улице Борчанинова — с 19:30 до 21:30.

Также, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, на Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова. С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая нельзя будет оставлять свои автомобили на улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуировать.

С 22:30 до 00:00 в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.

Автобусы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 77, а также 3 т и 7 т будут следовать в объезд. Троллейбусный маршрут № 1 и трамвайный маршрут № 4 до 15:00 ездить не будут. Троллейбусные маршруты № 5, № 10, № 11, № 12, № 13 будут следовать по сокращённым маршрутам. Трамваи № 5, № 7 и № 11 с 08:00 до 14:00 будут работать по измененным маршрутам, сообщает горадминистрация.

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