Центр Перми перекроют из-за празднования Дня Победы

9 мая с 05:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улицам: — Куйбышева (от улицы Екатерининской до улицы Петропавловская без остановки движения по улице Екатерининская и улице Петропавловская); — Пермская (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова без остановки движения по улице Газета Звезда и по улице Попова); — Екатерининской (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева без остановки движения по улице Газеты Звезда и улице Куйбышева); — Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева); — Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона от улицы Революции до улицы Петропавловская);.



— площадь Октябрьская;

— Комсомольский проспект (четная сторона, от улицы Петропавловская до улицы Монастырская без остановки движения улиц Советская, Петропавловская и Монастырская);

— Ленина (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова с приостановкой движения по улице Попова на период прохождения военной техники и акции «Бессмертный полк»);

— Пушкина (от улицы Газета Звезда до улицы Куйбышева);

— улица Краснова (от улицы Газеты Звезда до улицы Пушкина.



С 05:00 до 23:00 также будет прекращено движение транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Екатеринская до улицы Петропавловская. Трамваи перестанут ездить по улице Ленина с 08:00 до 15:00, по улице Борчанинова — с 19:30 до 21:30.



Также, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, на Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова. С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая нельзя будет оставлять свои автомобили на улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуировать.



С 22:30 до 00:00 в связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение транспорта в районе площади Карла Маркса. На время проведения самого фейерверка временно будет приостановлено движение и общественного транспорта.



Автобусы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 74, 77, а также 3 т и 7 т будут следовать в объезд. Троллейбусный маршрут № 1 и трамвайный маршрут № 4 до 15:00 ездить не будут. Троллейбусные маршруты № 5, № 10, № 11, № 12, № 13 будут следовать по сокращённым маршрутам. Трамваи № 5, № 7 и № 11 с 08:00 до 14:00 будут работать по измененным маршрутам, сообщает горадминистрация.