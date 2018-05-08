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09:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Скончался писатель и искусствовед Михаил Герман

Ему было 85 лет.

Скончался писатель, искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман. Ему было 85 лет.

О смерти Михаила Германа сообщил на своей странице в Facebook заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский:

«Для нас, для Русского музея, для отдела новейших течений это шок: мы лет тридцать проработали вместе. Когда общаешься часто, не думаешь о масштабе личности своего сотрудника, собеседника».

Михаил Герман родился в Ленинграде в 1933 году. В 1957 он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры.

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